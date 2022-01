Nessun brivido per il Quirinale | spread senza scossoni E Mediobanca e Intesa benedicono Draghi al Colle

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Finoraper ilsul mercato dei titoli di Stato. Specialmente mentre prende corpo l’ipotesi, secondo le indiscrezioni, di un trasferimento di Marioda Palazzo Chigi al palazzo del. Nel giorno della prima votazione per il presidente della Repubblica al posto di Sergio Mattarella, le contrattazioni sul secondario delle obbligazioni sovrane si sono aperte con un calo leggerissimo dello: a 140,7 punti base dai 141 di venerdì. Per salire poi nel pomeriggio di tre punti base a 143, vicino al picco degli ultimi 12 mesi ma, molto, molto più basso dei 574 punti base toccati nel novembre 2011 e che segnarono la fine del governo Berlusconi. Segui su affaritaliani.it

