Nas a caccia di falsi positivi | già sospesi 50 punti tampone Toti | Obbligo di documento

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L'operazioner contro le truffe dei No Vax prosegue. In Alto Adige 31 hub su 3mila messi in pausa per irregolarità

ilGiornale.it

Stop ai tamponi anche in una farmacia di Martellago in Veneto, mentre i carabinieri deldi Cremona hanno sequestrato in un laboratorio di Siziano (Pavia) 250 tamponi rapidi per la rilevazione del ...E mentre anche le altre regioni si stanno adeguando, tutte le direzioni sanitarie hanno convenuto che l'orientamento indicato dalla campagna di controlli deiè innanzitutto necessario oltre che ...L'operazioner contro le truffe dei No Vax prosegue. In Alto Adige 31 hub su 3mila messi in pausa per irregolarità ...Altre 2 regioni in zona gialla e 4 in zona arancione da lunedì 24 gennaio. E intanto è scattata la caccia ai furbetti del green pass.