Mercato box e posti auto I semestre 21 (Di lunedì 24 gennaio 2022) -24.01.21- VALORI E SCAMBI IN RECUPERO La ripresa del Mercato immobiliare, sia di prezzi sia di volumi delle case, fa sentire i suoi effetti anche sul segmento dei box e dei posti auto. Nei primi sei mesi del 2021, infatti, secondo le analisi condotte dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i prezzi dei box nelle grandi città sono cresciuti dello 0,5% mentre quello dei posti auto sono rimasti stabili. Allo stesso modo le compravendite, aggiornate dall'Agenzia delle Entrate ai primi nove mesi del 2021, evidenziano un recupero degli scambi dei box del 41,9% a livello nazionale e del 39% per le grandi città; l'aumento si conferma anche se si effettua il confronto con i primi nove mesi del 2019, anno non interessato dalla pandemia. VARIAZIONE PERCENTUALE DEI PREZZI I semestre 2021

