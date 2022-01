LIVE – Catanzaro-Palermo, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di lunedì 24 gennaio 2022) La DIRETTA LIVE di Catanzaro-Palermo, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Allo stadio Ceravolo sfida tra i calabresi e i siciliani divise da appena un punto in classifica ed entrambe non in un momento esaltante prima della lunga sosta. I rosanero sono sesti a quota 33, i giallorossi settimi a 32: chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 21 di lunedì 24 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Catanzaro-Palermo ore 21 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ladi, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di. Allo stadio Ceravolo sfida tra i calabresi e i siciliani divise da appena un punto in classifica ed entrambe non in un momento esaltante prima della lunga sosta. I rosanero sono sesti a quota 33, i giallorossi settimi a 32: chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 21 di lunedì 24 gennaio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAore 21 SportFace.

Advertising

Mediagol : LIVE Catanzaro-Palermo, la conferenza stampa di mister Baldini: segui la diretta - Calciodiretta24 : Catanzaro - Palermo: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - RitaC70 : Terremoto in Calabria, forte scossa avvertita in tutta la regione: paura a Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza [DATI… - 311titti : RT @DanieleDann1: ?? #Terremoto in #Calabria alle 10:19 di magnitudo ML 4.3, avvertito in tutta la regione: paura a #Catanzaro, #ViboValenti… - viagrazie : Terremoto in Calabria, forte scossa avvertita in tutta la regione: paura a Catanzaro, Vibo Valentia e Cosenza [DATI… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Catanzaro LIVE Catanzaro-Palermo, la conferenza stampa di mister Baldini: segui la diretta Mediagol.it LIVE – Catanzaro-Palermo, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) La diretta live di Catanzaro-Palermo, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Allo stadio Ceravolo sfida tra i calabresi e i siciliani divise da appena un punto i ...

LEGA PRO - Palermo: squadra aggredita da teppisti a Catanzaro Assalto a colpi di caschi e bastoni ai danni del pullman del Palermo, con la squadra a bordo, a Catanzaro. Il mezzo è stato oggetto di un attacco vandalico questa sera a pochi chilometri dall'hotel di ...

La diretta live di Catanzaro-Palermo, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Allo stadio Ceravolo sfida tra i calabresi e i siciliani divise da appena un punto i ...Assalto a colpi di caschi e bastoni ai danni del pullman del Palermo, con la squadra a bordo, a Catanzaro. Il mezzo è stato oggetto di un attacco vandalico questa sera a pochi chilometri dall'hotel di ...