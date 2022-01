Jannik Sinner avvicina i 4 milioni di euro guadagnati in carriera! Montepremi e cifre. Se arriva in semifinale agli Australin Open…

Advertising

DEMOLITO DE MINAUR ?????? Praticamente un no contest: uno strepitoso Jannik Sinner vince per 7-6 6-3 6-4 e raggiunge… - Scusate @UffiziGalleries , avete posto per questa opera d'arte? ?? L'autore è un giovane italiano: si chiama Jannik… - SUPER JANNIK! ?????? 7-6 6-3 6-4, Jannik Sinner supera Alex De Minaur e vola ai quarti degli Australian Open! ?? - ORGOGLIO ITALIANO! ?????? A distanza di 49 anni dall'ultima volta (Bertolucci-Panatta RG 1973), due italiani tornano nei qua… - SUPER JANNIK! ?????? 7-6 6-3 6-4, Jannik Sinner supera Alex De Minaur e vola ai quarti degli Australian Open! ??

Succede a Melbourne, agli Open d'Australia , conche raggiunge ai quarti di finale Matteo Berrettini , battendo in tre set il beniamino di casa De Minaur. Succede 49 anni dopo, per la ...non si ferma a Melbourne: battendo Alex De Minaur si e' qualificato ai quarti di finale degli Australian Open. L'altoatesino ha liquidato il padrone di casa senza troppi problemi in tre ...Jannik Sinner sta per avvicinarsi ai 4 milioni di euro guadagnati nel corso della sua carriera tennistica. Precisiamo subito che stiamo parlando esclusivamente dei riconoscimenti in denaro derivanti d ...Leggero come una farfalla e solido come una roccia. Jannik Sinner ha impressionato per il modo in cui si è imposto nell'ottavo di finale degli Australian Open 2022, opposto all'australiano Alex de Min ...