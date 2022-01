Jannik Sinner ai quarti di finale degli Australian Open 2022: data, orario e avversario (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannik Sinner approda ai quarti di finale degli Australian Open 2022. Decisivo il successo in tre set ai danni del padrone di casa Alex De Minaur, maturato dopo due ore e 35 minuti e con il punteggio di 7-6 6-3 6-4. Altra buona prova dell’altoatesino, ai quarti di finale a Melbourne per la prima volta in carriera. Sinner raggiunge dunque Berrettini e per la prima volta dal 1973 l’Italia avrà due giocatori ai quarti di finale di uno slam. Solo il Canada può dire lo stesso grazie a Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV Il tennista italiano ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022)approda aidi. Decisivo il successo in tre set ai danni del padrone di casa Alex De Minaur, maturato dopo due ore e 35 minuti e con il punteggio di 7-6 6-3 6-4. Altra buona prova dell’altoatesino, aidia Melbourne per la prima volta in carriera.raggiunge dunque Berrettini e per la prima volta dal 1973 l’Italia avrà due giocatori aididi uno slam. Solo il Canada può dire lo stesso grazie a Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV Il tennista italiano ...

