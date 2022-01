Inter, Lautaro Martinez: “Non scorderò mai la prima volta a San Siro” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lautaro Martinez ha risposto ad alcune domande dei tifosi nerazzurri, tramite il profilo Instagram dell’Inter, raccontando le emozioni provate la prima volta che entrò a San Siro. “E’ stato emozionante, soprattutto perché c’erano tantissimi tifosi. La mia prima volta da titolare la ricordo bene, giocammo contro il Cagliari e feci gol di testa. Tutti i tifosi esultarono con me, è stato bellissimo“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022)ha risposto ad alcune domande dei tifosi nerazzurri, tramite il profilo Instagram dell’, raccontando le emozioni provate lache entrò a San. “E’ stato emozionante, soprattutto perché c’erano tantissimi tifosi. La miada titolare la ricordo bene, giocammo contro il Cagliari e feci gol di testa. Tutti i tifosi esultarono con me, è stato bellissimo“. SportFace.

