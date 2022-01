Genoa, Piccoli atteso in città: oggi visite e firma (Di lunedì 24 gennaio 2022) Era già tutto fatto qualche giorno fa, poi bloccato per la situazione Covid in casa Atalanta: oggi Piccoli sarà un nuovo giocatore del Genoa Tutto fatto fra Piccoli e il Genoa. Dopo lo stop vista la situazione infortuni e Covid in casa Atalanta, oggi è il giorno dell’attaccante in rossoblù. Prestito oneroso fino a giugno per il classe 2001 che ora può iniziare la sua avventura. visite e firme attese per oggi come riportato da Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Era già tutto fatto qualche giorno fa, poi bloccato per la situazione Covid in casa Atalanta:sarà un nuovo giocatore delTutto fatto frae il. Dopo lo stop vista la situazione infortuni e Covid in casa Atalanta,è il giorno dell’attaccante in rossoblù. Prestito oneroso fino a giugno per il classe 2001 che ora può iniziare la sua avventura.e firme attese percome riportato da Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @GenoaCFC | Due acquisti per #Blessin: è fatta per #Amiri e per #Piccoli - CalcioNews24 : Tutto fatto per #Piccoli ?? - schumy7680 : RT @pianetagenoa: Di Marzio: oggi le visite mediche per Piccoli col Genoa - - pianetagenoa : Di Marzio: oggi le visite mediche per Piccoli col Genoa - - Ulissesempre1 : RT @CheccoCasano: 'Ora avremo il Genoa in casa e ci aspettiamo il pubblico. Mi fa andare in confusione questa cosa: 5k persone all'Olimpico… -