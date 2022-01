Delia Duran esce finalmente allo scoperto | “Adesso ho deciso”

(Di lunedì 24 gennaio 2022)negli ultimi giorni e in seguito alla puntata di venerdì scorso sembra averpreso una decisione definitiva. Ecco quale.-AltranotiziaNella puntata di venerdì scorso del Grande Fratello Vipha avuto un confronto con il marito Alex Belli. Un confronto nel quale la modella venezuelana gli ha chiesto di smetterla di volgere tutte le sue attenzioni verso Soleil e di condividere stati sul loro rapporto. Ma piuttosto di concentrarsi sul loro matrimonio e di riconquistarla. Dal canto suo, anche l’attore ha detto espressamente alladi raccontare la verità del loro amore e di non basarsi su semplici tweet che non hanno niente a che vedere con loro. Tuttavia il loro faccia a faccia sembra non ...

... e continua, chiacchierare di sè per il triangolo con Soleil e, attualmente in casa. Sembra, ... che già in tempi non sospetti ci aveva svelato altarini riguardanti la coppia Belli -. Le ...beati loro che non ne vedevano una da 5 mesi 😂 #gfvip pic.twitter.com/g5kTllbEar ? KD (@KD_mood) January 23, 2022 Proprio in queste oreha affermato di non sentire più i sapori ...Delia Duran nelle scorse ore è tornata a commentare gli atteggiamenti che suo marito Alex Belli sta continuando ad avere nella vita di tutti i giorni, nonostante lei gli abbia detto prima di entrare ...Nella notte, al GF Vip, molti telespettatori hanno notato un giro di sguardi, abbracci e parole riguardanti Gianmaria Antinolfi che dopo un bacio con Federica Calemme è stato ...