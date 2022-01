Covid, altri 352 decessi e balzo dei ricoveri: invariate le terapie intensive (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore si contano 77.696 nuovi casi di Covid su 519.293 tamponi e 352 morti. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute, secondo cui i guariti sono stati 102.363. Il tasso di ... Leggi su globalist (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore si contano 77.696 nuovi casi disu 519.293 tamponi e 352 morti. Sono i dati comunicati dal ministero della Salute, secondo cui i guariti sono stati 102.363. Il tasso di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: ristoratore di Bolzano in terapia intensiva: 'Un errore non vaccinarmi'. 'Aiutare gli altri a prendere subit… - LaStampa : A Hong Kong migliaia di persone si offrono volontarie per adottare i criceti di chi lo abbandona per la paura del C… - La7tv : #lariachetira La costituzionalista Anna Chimenti: 'Qui in Inghilterra fino a dicembre a chi metteva la mascherina v… - campobassolive : Covid: al Cardarelli altri 12 anziani positivi. 34 i ricoverati totali, ma è boom di guariti - tiberiobagnarol : RT @regioneFVGit: #Covid: oggi, 24 gennaio 2022, in #FVG 2.119 nuovi contagi e 9 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3… -