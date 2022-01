Advertising

Mediagol : Castagnini: “Partita coraggiosa, Covid non sia un alibi. Mercato? Siamo completi” -

Ultime Notizie dalla rete : Castagnini Partita

... a seconda della, vedremo come schierarci. So di avere la piena disponibilità da parte dei ... non si tira indietro e ho detto al direttoreche è meglio prendere elementi che già ...Sceglierò a seconda della'. ORE 11.48 - 'Damiani ha fatto solo due sedute, è normale che ... So comunque chemigliorerà la squadra se lo reputa necessario.'. ORE 11.51 - 'Somma? Io ...Le dichiarazioni rilasciate al termine del primo tempo di Catanzaro-Palermo dal direttore sportivo Renzo Castagnini ...13:04Tornano negativi otto giocatori del Palermo: disponibili per la partita col Catanzaro 11:59Palermo: altri 6 giocatori negativi, in 23 a disposizione di Baldini 11:58Palermo, rientra l’emergenza: ...