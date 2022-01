Bruno non ce l’ha fatta. Un incidente assurdo e il coma. Poi l’epilogo peggiore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una tragedia incredibile ha scosso un’intera comunità, che è in lutto per la morte di Bruno Bianciardi. L’uomo aveva 61 anni e, nonostante abbia lottato con tutte le sue forze, non ce l’ha fatta ed è deceduto. Il fatale incidente si era verificato nella giornata di sabato 22 gennaio, precisamente nel pomeriggio. Sin da subito la situazione era parsa disperata, infatti le ferite riportate erano sembrate gravissime ed effettivamente il suo cuore non ha resistito e si è fermato per sempre in ospedale. Bruno Bianciardi si stava divertendo moltissimo e stava trascorrendo un momento che avrebbe dovuto essere indimenticabile in senso positivo. Aveva una grande passione per la montagna e sulle piste del monte Amiata aveva deciso di sciare. Ma esattamente sulla pista delle Macinaie si è materializzato uno ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una tragedia incredibile ha scosso un’intera comunità, che è in lutto per la morte diBianciardi. L’uomo aveva 61 anni e, nonostante abbia lottato con tutte le sue forze, non ceed è deceduto. Il fatalesi era verificato nella giornata di sabato 22 gennaio, precisamente nel pomeriggio. Sin da subito la situazione era parsa disperata, infatti le ferite riportate erano sembrate gravissime ed effettivamente il suo cuore non ha resistito e si è fermato per sempre in ospedale.Bianciardi si stava divertendo moltissimo e stava trascorrendo un momento che avrebbe dovuto essere indimenticabile in senso positivo. Aveva una grande passione per la montagna e sulle piste del monte Amiata aveva deciso di sciare. Ma esattamente sulla pista delle Macinaie si è materializzato uno ...

