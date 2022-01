Borsa: Piazza Affari apre in calo, ribasso a livello europeo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel giorno previsto per le prime votazioni dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, la Borsa di Milano apre in calo (-0,6%) al pari degli altri Paesi europei. A pesare sono le mosse ideate per ridurre per l’aumento delle bollette. Stabile a 133 punti lo spread tra Btp e Bund. I dati che segnano il calo della Borsa, Piazza Affari in calo La Borsa di Milano, nel giorno in cui si avvia la corsa per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica apre in calo con -0,6% al pari delle altre borse europee che si mostrano deboli, in attesa della riunione della Fed (Federal Reserve System) prevista per mercoledì, per decidere la condotta di politica monetaria.Si aspettano informazioni dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel giorno previsto per le prime votazioni dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, ladi Milanoin(-0,6%) al pari degli altri Paesi europei. A pesare sono le mosse ideate per ridurre per l’aumento delle bollette. Stabile a 133 punti lo spread tra Btp e Bund. I dati che segnano ildellainLadi Milano, nel giorno in cui si avvia la corsa per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblicaincon -0,6% al pari delle altre borse europee che si mostrano deboli, in attesa della riunione della Fed (Federal Reserve System) prevista per mercoledì, per decidere la condotta di politica monetaria.Si aspettano informazioni dalla ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano -1,5% con Europa, rendimento Btp all'1,22%: Su Piazza Affari pesano le auto e le utility - ForexOnlineMeIt : Male Piazza Affari in sintonia con la debolezza degli altri Listini europei - Borsa Italiana - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La Borsa di Milano (-0,6%) lima il calo rispetto all'avvio di seduta, in linea con gli altri listini Ue nel primo giorno… - ultimenotizie : La Borsa di Milano (-0,6%) lima il calo rispetto all'avvio di seduta, in linea con gli altri listini Ue nel primo g… - Italia_Notizie : Quirinale, dalle utility alle multinazionali: il voto e i quattro scenari in Borsa L’Economia oggi gratis -