Berrettini-Monfils in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2022

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Matteoaffronterà Gaelai quarti di finale degli, imperdibile evento valevole per lo Slam sul cemento indoor aussie. Dopo la vittoria al cardiopalma contro Carlos Alcaraz, Matteo si è ripetuto contro un altro spagnolo, Pablo Carreno Busta, risolvendo però la pratica in tre set. 7-5 7-6(4) 6-4 il punteggio del match, che ha visto l’azzurro scagliare aces a ripetizione ed imporsi dopo due ore e 24 minuti di gioco. Grazie a questa vittoria,è diventato il primo italiano di sempre a raggiungere i quarti di finale in tutti e quattro gli slam. Il giocatore romano darà ora l’assalto alla semifinale nel match contro, contro cui è avanti 2-0 nei precedenti. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI ...

Eurosport_IT : SIIIIIII BERRETTINI! Matteo vola ai quarti di finale battendo Carreño Busta in 3 set, ora trova Monfils!????????… - WeAreTennisITA : MATTEO È UNA ROCCIA ?????? Ingiocabile al servizio, devastante da fondo campo: Matteo Berrettini batte Carreno Busta… - Eurosport_IT : ?? Australian Open ?? Qualificati ai quarti ???? Nadal ???? Shapovalov ???? Monfils ???? Berrettini ???? Auger-Aliassime ????… - lorenzofares : Monfils ha affrontato 6 volte un italianoin uno Slam: il record è di 3V-3P Ha battuto Bracciali ???? (1T #AusOpen 20… - TV7Benevento : Tennis: Pescosolido, 'Berrettini in crescita, con Monfils sfida apertissima'... -

Berrettini Monfils

Per accedere alle semifinali,affronterà Gael, testa di serie numero 17, tennista esperto ma che parte sfavorito contro il nostro; a Sinner tocca il vincente del match tra Fritz e ...TENNIS - Cambiamo argomento, tennis, Australian Open, Matteonon si ferma più. Il numero ... Il romano vola così ai quarti, dove affronterà Gael. Doppio maschile esaltante, Simone ...Matteo Berrettini si sta preparando per affrontare Gael Monfils nei quarti di finale degli Australian Open 2022. Il tennista italiano, reduce dalla battaglia campale contro Carlos Alcaraz e dal succes ...Matteo Berrettini dovrà vedersela con Gael Monfils ai quarti di finale degli Australian Open 2022. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...