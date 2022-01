Barù e Jessica si scontrano duramente. Cos’è successo? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Brutta discussione in corso tra Barù e Jessica nella casa del Grande Fratello Vip 6. Il rapporto tra i due nel corso delle ultime settimane si è intensificato molto. Nella casa più spiata d’Italia alcuni hanno addirittura pensato che potesse esserci del tenero in questa “strana coppia”. Però, a dire il vero, Barù ha sempre mantenuto le distanze dalla principessina Jessica e addirittura, adesso è nata una discussione con delle parole infuocate. Cos’è accaduto e ha rovinato il loro rapporto? Barù e Jessica, scambio di “frecciatine” Tra Barù e Jessica ci sono stati dei momenti non proprio idilliaci nelle ultime ore. Barù aveva detto a Nathaly Caldonazzo di aver parlato male di Jessica nel ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Brutta discussione in corso tranella casa del Grande Fratello Vip 6. Il rapporto tra i due nel corso delle ultime settimane si è intensificato molto. Nella casa più spiata d’Italia alcuni hanno addirittura pensato che potesse esserci del tenero in questa “strana coppia”. Però, a dire il vero,ha sempre mantenuto le distanze dalla principessinae addirittura, adesso è nata una discussione con delle parole infuocate.accaduto e ha rovinato il loro rapporto?, scambio di “frecciatine” Traci sono stati dei momenti non proprio idilliaci nelle ultime ore.aveva detto a Nathaly Caldonazzo di aver parlato male dinel ...

Advertising

MediasetPlay : Clarissa non ha dubbi sulla ship tra Jessica e Barù! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite… - HESMYLFINELINE : ????nel daytime mostrano le reazioni di jessica e barù all’aereo di cosimo sa???? #jeru - xharrysvojce : RT @wh3rear3u: Jessica a Barù: non hai assaggiato la mia torta. Kabir subito: Brava Jessi. Buona Jessi. MA LO VEDETE CHE DOBBIAMO SALVARL… - LTuttologa : RT @keary_keenan: #gfvip #jerù #teamsoleil diciamo che l'amore di barù per jessica è un amore imprigionato - caffellatt : RT @violet_blue9: Gianmarì contento perché sa di aver detto: -UNITE I CASATI -SIETE PROPRIO UNA BELLA COPPIA -C’È UN CERTO FEELING -IN CONF… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù Jessica Antonio Medugno nuovo concorrente GF Vip?/ Da Uomini e Donne a TikTok "grazie a?" Jessica Selassié/ "Barù? Si deve svegliare! Rosso dall'imbarazzo", con Basciano? Dalla moda a TikTok il passo è stato breve e nel giro di poco tempo ha subito ottenuto una grande popolarità. Antonio ...

Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination lunedì 24 gennaio ... ovvero Barù, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Lulù Selassié; le opinioniste del Grande Fratello VIP ( FOTO ) hanno poi aggiunto Jessica Selassié e Sophie Codegoni . approfondimento Grande ...

GF Vip, la cronaca della 30ma puntata: Alessandro, Barù, Eva e Federica in nomination. La Bruganelli salta la leggo.it Selassié/ "? Si deve svegliare! Rosso dall'imbarazzo", con Basciano? Dalla moda a TikTok il passo è stato breve e nel giro di poco tempo ha subito ottenuto una grande popolarità. Antonio ...... ovvero, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Lulù Selassié; le opinioniste del Grande Fratello VIP ( FOTO ) hanno poi aggiuntoSelassié e Sophie Codegoni . approfondimento Grande ...