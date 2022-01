Australian Open Berrettini-Monfils, dove seguire in tv il match che vale la semifinale (Di martedì 25 gennaio 2022) Inizia la seconda settimana all’Australian Open e il primo Slam dell’anno entra davvero nel vivo, promettendo di continuare a offrire uno spettacolo ancora più grande. L’Italia ha raggiunto la grande soddisfazione di... Leggi su europa.today (Di martedì 25 gennaio 2022) Inizia la seconda settimana all’e il primo Slam dell’anno entra davvero nel vivo, promettendo di continuare a offrire uno spettacolo ancora più grande. L’Italia ha raggiunto la grande soddisfazione di...

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - Daniele20052013 : Australian Open, il tabellone: Berrettini e Sinner possono ritrovarsi in finale - Daniele20052013 : LIVE Australian Open, Sinner batte De Minaur: 3-0 e conquista i quarti -