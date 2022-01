Assolta in Appello l'infermiera Fausta Bonino. Era stata condannata all'ergastolo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Piombino, 24 gennaio 2022 - La corte di Appello Firenze ha assolto dall'accusa di omicidio plurimo volontario Fausta Bonino , l' infermiera finita a processo per i decessi anomali di 10 pazienti ... Leggi su lanazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Piombino, 24 gennaio 2022 - La corte diFirenze ha assolto dall'accusa di omicidio plurimo volontario, l'finita a processo per i decessi anomali di 10 pazienti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH| L'infermiera di Piombino Fausta Bonino non sconterà l'ergastolo. E' stata assolta in appello dall'accusa di… - ilcirotano : È stata assolta l'infermiera Piombino, la Corte di appello cancella l'ergastolo - - Cristin97215062 : RT @Agenzia_Ansa: 'Ancora non ci credo'. Sono queste le prime parole pronunciate dall'infermiera Fausta Bonino dopo la sentenza della corte… - Cristin97215062 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH| L'infermiera di Piombino Fausta Bonino non sconterà l'ergastolo. E' stata assolta in appello dall'accusa di omicid… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Morti sospette all'ospedale di #Piombino: Fausta Bonino assolta in appello dall'accusa di omicidio plurimo volontario.… -