Aka7Even ci sarà a Sanremo 2022 | l’annuncio sui social

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 24 gennaio 2022)ce l’ha fatta. Quest’anno riuscirà ad essere presente al Festival di. L’ha annunciato suipoche ore fa. Il cantante era risultato positivo al covid test e ha dovuto passare un periodo di quarantena. Ora finalmente si è negativizzato e potrà concorrere con gli altri vip in gara con la sua canzone “Perfetta così“. Il suo annuncio su Twitter è pieno di entusiasmo: “Ciao ragazzi! Finalmente il tampone ha dato esito negativo! Ci vediamo sul palco dell’Ariston, e sarò più carico di prima! Grazie per l’amore che mi avete dato in questi giorni. Non vedo l’ora”. https://twitter.com/real/status/1485575057753755648 L’ex concorrente di Amici aveva avuto molta paura di non riuscire a partecipare alla gara. Adesso dovrà riprendere le prove che gli altri hanno già fatto, ma ...