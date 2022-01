Torino - Sassuolo 1-1 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

Advertising

TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Sassuolo ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 15 ??#TorinoSassuolo #SFT - SassuoloUS : #TorinoSassuolo: sono 20 i convocati neroverdi ?? ?? - vivereitalia : Raspadori risponde a Sanabria, Torino-Sassuolo 1-1 - Star_70_ : Torino-Sassuolo 1-1: Raspadori, su assist di Berardi, beffa i granata - sportface2016 : #Sassuolo, Alessio #Dionisi: 'Oggi il #Torino meritava la vittoria, ha fatto più di noi' #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Sassuolo

...00 Verona - Padova 3 - 1 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 12:30 Cagliari - Fiorentina 1 - 1 15:00 Napoli - Salernitana 4 - 1 15:00 Spezia - Sampdoria 1 - 0 15:001 - 1 18:00 ...Nel mentre, il 'passo indietro' alper farne due avanti: campione d'Europa in Nazionale e ...e magari segnando altri gol preziosi qua e là (come quello negli ultimi minuti del derby col,...Calcio: Torino un gol e 3 pali, col Sassuolo pari beffa 17:36 Domenica 23 Gennaio 2022 Pareggio per 1-1 all'Olimpico tra Torino e Sassuolo, sfida valida per la 23esima giornata di Serie A. Match ...SERIE A - I voti ai protagonisti di Torino-Sassuolo valevole per la 23a giornata. Partita a senso unico per 88', voti molto positivi per i granata. Berardi e Raspadori salvano il Sassuolo.