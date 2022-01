Siparietto in diretta tra Spalletti e Sabatini: l’accaduto (Di domenica 23 gennaio 2022) Durante l’intervista post partita, Luciano Spalletti e Walter Sabatini si sono intrattenuti in un simpatico Siparietto nelle sale di DAZN. Il tecnico del Napoli ha voluto anche chiamare Sabatini in diretta, il quale ha dichiarato che sarebbe stato più affettuoso se non fossero stati in pubblico. Poi una piccola polemica: Spalletti Sabatini bacio “Hanno ripristinato le regole e non lo sapevo? Si dà un rigore ogni tre calci d’angolo? Perché per me i rigori non c’erano!” A fine intervista, poi, i due si sono lasciati andare ad un bel momento d’affetto, con un genuino scambio di baci e abbracci. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 gennaio 2022) Durante l’intervista post partita, Lucianoe Waltersi sono intrattenuti in un simpaticonelle sale di DAZN. Il tecnico del Napoli ha voluto anche chiamarein, il quale ha dichiarato che sarebbe stato più affettuoso se non fossero stati in pubblico. Poi una piccola polemica:bacio “Hanno ripristinato le regole e non lo sapevo? Si dà un rigore ogni tre calci d’angolo? Perché per me i rigori non c’erano!” A fine intervista, poi, i due si sono lasciati andare ad un bel momento d’affetto, con un genuino scambio di baci e abbracci.

mklk78 : @ottajuve Sinceramente vedendolo in diretta estato un siparietto anche simpatico, non c'e stata nessuna cattiveria, ridevano entrambi.. - martamaura3 : Quanto vi fa ribrezzo Speranza e le sue bugie in diretta? Là Gentili poteva evitare questo siparietto imbarazzante… -