Sinner-De Minaur oggi | Australian Open 2022 | orario d’inizio | tv | programma | streaming

Caccia aperta ai quarti di finale degli Australian Open 2022 per Jannik Sinner. L'altoatesino si trova a dover sfidare l'ultimo dei padroni di casa alla Rod Laver Arena, Alex de Minaur, con il quale ha già vinto per due volte nei precedenti in carriera (Next Gen ATP Finals 2019 e ATP 250 Sofia 2020). LA DIRETTA LIVE DI Sinner-DE Minaur (NON PRIMA DELLE 4.30) Fino ad ora il torneo di Sinner è stato caratterizzato da un unico set perso, quello con il giapponese Taro Daniel, o meglio con la versione migliore del nipponico, che per due parziali e mezzo è riuscito a elevare il proprio gioco fino al momento in cui il numero 2 d'Italia è andato su un pianeta impossibile da raggiungere per lui. Anche de Minaur nel torneo ha perso un unico set, ...

