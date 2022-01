Sfuma de Jong | la Juventus può esultare | colpo da ‘sogno’

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Si riapre la pista Kimmich per la: una pista percorribile in vista dell’approdo di deal Bayern Monaco Laa caccia di un centrocampista dal Bayern Monaco. I bavaresi sono vicini… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sfuma Jong

Calciomercatonews.com

...in area di Carvajal che prova il cross ma la palla é troppo lunga per Vinicius Jr esul fondo!...Dani Alves per un brutto fallo su Vinicius Jr 5' Dembelé calcia verso la porta ma Luuk Denon ......in area di Carvajal che prova il cross ma la palla é troppo lunga per Vinicius Jr esul fondo!...Dani Alves per un brutto fallo su Vinicius Jr 5' Dembelé calcia verso la porta ma Luuk Denon ...I blancos travolgono 4-1 il Valencia con le doppiette di Benzema e Vinicius, il Granada segna all'89' e ferma i blaugrana sull'1-1 ...