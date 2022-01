Serie A oggi: le partite live. Milan - Juventus in diretta (Di domenica 23 gennaio 2022) In Serie A riflettori puntati su San Siro, dove stasera si gioca Milan - Juventus . All'indomani della vittoria in rimonta dell' Inter sul Venezia per 2 - 1 e i pareggi di Lazio - Atalanta e Genoa - ... Leggi su quotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) InA riflettori puntati su San Siro, dove stasera si gioca. All'indomani della vittoria in rimonta dell' Inter sul Venezia per 2 - 1 e i pareggi di Lazio - Atalanta e Genoa - ...

Advertising

OptaPaolo : 2 - Per la prima volta in carriera Mattia De Sciglio ha partecipato ad un gol per 2 presenze di Serie A consecutive… - teoramon : RT @FronteComunista: Lo studente morto oggi a #Lauzacco durante l'ultimo giorno di stage è l’ultima vittima della lunga serie dei 12.000 mo… - fisritalia : ???? I risultati di #hockeypista di oggi: ?Serie A Femminile, vittorie per Valdagno e Modena. ?Serie A2, Sarzana bloc… - NelloRoberto : @gecoman32 @Lapostrofo99 @OfficialUSS1919 In effetti avete perso il primo posto in classifica per la ladrata di ogg… - PasqualeMarian6 : @Telecolore grazie per l'allenamento di oggi...ci rivediamo in serie A tra 20 anni..MUNNEZZE -