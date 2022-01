Serie A 2021/2022, la classifica del girone di ritorno: tutti i punti squadra per squadra (Di domenica 23 gennaio 2022) La classifica del girone di ritorno della Serie A 2021/2022, ecco tutti i punti squadra per squadra per verificare quali siano effettivamente il rendimento delle compagini dopo il giro di boa di questo campionato. Chi riuscirà a fare più punti da gennaio a maggio? Scopriamolo assieme nella nostra classifica aggiornata dopo ogni turno di campionato, al netto di partite da recuperare che verranno segnalate con un asterisco. Verona 9** Juventus 7 Napoli 7 Inter 7 Cagliari 7* Milan 6 Spezia 6 Torino 6* Sassuolo 4 Lazio 5** Atalanta 5 Fiorentina 4 Salernitana 3* Roma 3 Empoli 2 Genoa 2** Venezia 1 Udinese 1 Bologna 0 Sampdoria 0 * una partita in meno ** ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Ladeldidella, eccoperper verificare quali siano effettivamente il rendimento delle compagini dopo il giro di boa di questo campionato. Chi riuscirà a fare piùda gennaio a maggio? Scopriamolo assieme nella nostraaggiornata dopo ogni turno di campionato, al netto di partite da recuperare che verranno segnalate con un asterisco. Verona 9** Juventus 7 Napoli 7 Inter 7 Cagliari 7* Milan 6 Spezia 6 Torino 6* Sassuolo 4 Lazio 5** Atalanta 5 Fiorentina 4 Salernitana 3* Roma 3 Empoli 2 Genoa 2** Venezia 1 Udinese 1 Bologna 0 Sampdoria 0 * una partita in meno ** ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Diretta/ Brindisi Virtus Bologna streaming video tv: buon momento (Basket) DIRETTA BRINDISI VIRTUS BOLOGNA: SFIDA DI LIVELLO! Brindisi Virtus Bologna in diretta domenica 23 gennaio 2022 alle ore 17.00 sarà una sfida valida per la 17giornata di basket Serie A1 2021 - 2022 . Buon momento per entrambe le formazioni: Brindisi ha riscattato la sconfitta di Brescia battendo nettamente Napoli nella sfida di mercoledì scorso, successo valso la ...

Cagliari Fiorentina 1 - 1: Joao Pedro costruisce e distrugge, Sottil mette una pezza ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Cagliari e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Unipol Domus, Cagliari e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 23ª giornata ...

Cagliari - Fiorentina (1-1) Serie A 2021 - la Repubblica La Repubblica LIVE – Pergolettese-Sudtirol 0-0, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) La diretta live di Pergolettese-Sudtirol, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022.

Serie A 2021-22, Empoli-Roma: probabili formazioni I giallorossi affronteranno l'ex Andreazzoli al Castellani. I toscani vogliono tornare alla vittoria, capitolini in cerca di continuità.

