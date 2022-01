Sciopero trasporti Febbraio 2022, a rischio treni, bus e metro: ultime notizie, date e orari (Di domenica 23 gennaio 2022) Manca ancora un mese, ma i sindacati sono stati netti e chiari: il 25 Febbraio in Italia sarà Sciopero dei trasporti e metro, treni e bus saranno a rischio per l’intera giornata. Un venerdì, quindi, che si preannuncia essere nero per i pendolari, con la protesta proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri. Sciopero trasporti in Italia 25 Febbraio 2022: a rischio bus e metro “Nuovo Sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il prossimo 25 Febbraio nel trasporto pubblico locale“. A proclamarlo, in una nota, unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 gennaio 2022) Manca ancora un mese, ma i sindacati sono stati netti e chiari: il 25in Italia saràdeie bus saranno aper l’intera giornata. Un venerdì, quindi, che si preannuncia essere nero per i pendolari, con la protesta proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri.in Italia 25: abus e“Nuovonazionale, questa volta di 24 ore, il prossimo 25nel trasporto pubblico locale“. A proclamarlo, in una nota, unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa ...

Advertising

CorriereCitta : Sciopero trasporti Febbraio 2022, a rischio treni, bus e metro: ultime notizie, date e orari - Duccioarmano1 : @NicolaMorra63 sig.Nicola penso che con il ruolo che ricopre sarà in grado di rispondermi. Ma i sindacati come mai… - BallettiRoberto : Bene tutti prenderanno i mezzi privati ed il giorno dopo il sindaco chiude Roma per lo smog ????????Trasporti: i sindac… - ultimenews24 : 'Nuovo sciopero nazionale, questa volta di 24 ore, il prossimo 25 febbraio nel trasporto pubblico locale', quando s… - andreastoolbox : Sciopero nazionale dei trasporti il 25 febbraio, stop a bus e metro per 24 ore | Sky TG24 -