Schianto nella notte, muore un ragazzo di 17 anni. Gravi altri 4 giovanissimi che viaggiavano con lui (Di domenica 23 gennaio 2022) Gravissimo incidente nella notte tra sabato e domenica a Roma. Un ragazzo di 17 anni e morto e altri 4 sono rimasti feriti dopo che l’auto della quale erano a bordo si è cappottata finendo la sua corsa contro un albero.Il tutto sarebbe avvenuto su via di Acqua Acetosa Ostiense, circa 100 mt dopo via Camus in direzione via di Decima. L’esatta dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio dei caschi bianchi, che hanno proceduto al sequestro dell’auto. Dai primi rilievi non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale, IX Gruppo Eur, sono intervenute in via Acqua Acetosa Ostiense. Due i passeggeri in codice rosso, uno dei quali, E. D. di 17 anni, trasportato al S. Eugenio, è poi deceduto ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 gennaio 2022)ssimo incidentetra sabato e domenica a Roma. Undi 17e morto e4 sono rimasti feriti dopo che l’auto della quale erano a bordo si è cappottata finendo la sua corsa contro un albero.Il tutto sarebbe avvenuto su via di Acqua Acetosa Ostiense, circa 100 mt dopo via Camus in direzione via di Decima. L’esatta dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio dei caschi bianchi, che hanno proceduto al sequestro dell’auto. Dai primi rilievi non risulterebbero coinvoltiveicoli. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale, IX Gruppo Eur, sono intervenute in via Acqua Acetosa Ostiense. Due i passeggeri in codice rosso, uno dei quali, E. D. di 17, trasportato al S. Eugenio, è poi deceduto ...

Advertising

zazoomblog : Schianto nella notte muore un ragazzo di 17 anni. Gravi altri 4 giovanissimi che viaggiavano con lui - #Schianto… - tempoweb : Tragedia a #Roma: schianto in auto, muore a 17 anni. Nella carambola altri 4 feriti #incidente #traffico #23gennaio… - romalifenews : Feriti i quattro amici che si trovavano sulla vettura con lui. Fra di loro un 18enne in condizioni gravi - ilnazionaleit : Schianto nella notte ad Arcisate: ferite quattro persone - LucianoQuaranta : RT @TgRaiBasilicata: Ennesima tragedia sulle strade lucane. Schianto nella notte tra la 106 jonica e contrada Pozzitello, in territorio di… -