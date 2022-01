Quirinale: Letta, 'siamo uno squadra, dobbiamo essere all'altezza' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "dobbiamo dare la migliore dimostrazione che siamo una squadra e una straordinaria intelligenza collettiva. Insieme siamo migliori di quanto siamo singolarmente. siamo una comunità a cui guarda il Paese. dobbiamo essere all'altezza. Con questo spirito vi chiedo di lavorare". Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "dare la migliore dimostrazione cheunae una straordinaria intelligenza collettiva. Insiememigliori di quantosingolarmente.una comunità a cui guarda il Paese.all'. Con questo spirito vi chiedo di lavorare". Lo ha detto Enricoai grandi elettori Pd.

