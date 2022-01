Quirinale: Letta rilancia e ‘sfida’ Salvini su Draghi, ma c’è anche Mattarella bis (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – A sera, mentre Giuseppe Conte dice ai grandi elettori grillini che i 5 Stelle non hanno preclusioni su un nome di centrodestra a differenza di Pd e Leu, Enrico Letta imprime un’accelerazione alla partita sul Quirinale. Parlando in tv da Fabio Fazio, il segretario dem pone in chiaro il tema della candidatura di Mario Draghi al Quirinale. Annuncia che vedrà domani Matteo Salvini e che metterà al primo punto del colloquio un chiarimento proprio sulla figura del premier: “Voglio capire se le dichiarazioni fatte”, il no a Draghi al Colle, “siano ultimative oppure no”. E sul tavolo mette anche un altro punto all’odg: il Mattarella bis. “Per noi sarebbe l’ideale, parleremo anche di questo”. Letta prende ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – A sera, mentre Giuseppe Conte dice ai grandi elettori grillini che i 5 Stelle non hanno preclusioni su un nome di centrodestra a differenza di Pd e Leu, Enricoimprime un’accelerazione alla partita sul. Parlando in tv da Fabio Fazio, il segretario dem pone in chiaro il tema della candidatura di Marioal. Annuncia che vedrà domani Matteoe che metterà al primo punto del colloquio un chiarimento proprio sulla figura del premier: “Voglio capire se le dichiarazioni fatte”, il no aal Colle, “siano ultimative oppure no”. E sul tavolo metteun altro punto all’odg: ilbis. “Per noi sarebbe l’ideale, parleremodi questo”.prende ...

