Quirinale | domani la prima votazione In corso il vertice tra Letta | Conte e Speranza

(Di domenica 23 gennaio 2022) L’elezione prende il via, lunedì 24 gennaio, ma le trattative sono già in pienissimo svolgimento: ecco che cosa sta succedendo oggi, in diretta

Corriere della Sera

Ma trae martedì Sergio Mattarella sarà di nuovo a Roma: il presidente potrebbe infatti anticipare il suo rientro nel caso di un'elezione immediata del suo successore già al primo scrutinio .E' iniziato il vertice del centrosinistra sul voto per il. Nella sala Berlinguer della Camera si sono riuniti il presidente del M5s Giuseppe Conte ...mattina, invece, Azione e +Europa ...A Vulcano, nelle Eolie, per l’emergenza gas è in arrivo una nuova ordinanza del sindaco Marco Giorgianni. Scatterà da domani, considerato che l’ultima scade oggi. The post Pericolo gas a Vulcano, in a ...Il centrosinistra si riunisce in vista delle elezioni del Quirinale: nella sala Berlinguer della Camera vertice con il leader del M5s Giuseppe Conte, i capigruppo Mariolina Castellone e ...