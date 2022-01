Modolo e Albanese al via in Spagna

(Di domenica 23 gennaio 2022) Con la Classica della Comunità Valenciana, 175 chilometri con due salite nella prima parte, si apre la stagione europea del ciclismo. Non è un caso che succeda in, dove tutte le principali ...

Oggi a Valencia sono attese quindici formazioni, con le nostre Bardiani Csf Faizanè e Eolo Cometa: una quindicina in tutto gli italiani con Visconti,, Maestri e Bonifazio.Insieme ade soci c'è un'altra attesa squadra italiana, la Bardiani - Csf - Faizane con Visconti,e Fiorelli . E poi i team Professional spagnoli (Euskaltel, Kern Pharma, Caja Rural, ...Con la Classica della Comunità Valenciana, 175 chilometri con due salite nella prima parte, si apre la stagione europea del ciclismo. Non è un caso che succeda in Spagna, dove tutte le principali form ...L’Europa del ciclismo si rimette in moto. Dopo le prime - poche - gare stagionali in Nuova Zelanda, Australia e Venezuela (fino a domani c’è la Vuelta al Tachira), si apre domani la stagione agonistic ...