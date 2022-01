Manzini | «Ci sono troppi calciatori stranieri Adesso scappa anche Insigne»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport ha intervistato oggi lo scrittore Antonio, autore di diversi libri in cui narra le avventure di Rocco Schiavone, il vicequestore fuori dagli schemi, che agisce spesso in proprio e se ne frega del potere e del sistema. Romanista con un passato da tifoso di Mazzola, come lui stesso spiega, lo amava per i suoi baffi e perché era bravissimo. Poi l’approdo alla Roma con Bruno Conti e poi Totti «Lui è stato l’ultimo vero simbolo giallorosso. Io ho avuto grande ammirazione per Baggio, Del Piero, Nesta, Maldini. Totti ha dato sempre l’impressione di essere uno di noi, uno che giocava sotto casa finché poteva. Un ragazzo che ha vissuto su un campo di calcio. Peraltro simpaticissimo come persona» Bello il calcio di un tempo, secondo, quando si pensava solo a giocare a calcio e inon ...