Mantova-Albinoleffe oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

Mantova-Albinoleffe sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l'orario e la diretta streaming del match della ventitreesima giornata di Serie C 2021/2022. Nel girone A i padroni di casa cercano di risollevarsi in classifica visto che la zona calda incombe, quattro i punti che li dividono dagli ospiti che invece si trovano in zona playoff seppur di poco. Chi vincerà? Fischio d'inizio alle ore 14.30 di domenica 23 gennaio, diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Eleven Sports. SportFace.

