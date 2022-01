L'Oms: «Omicron segnerà la fine della pandemia in Europa» (Di domenica 23 gennaio 2022) Omicron dovrebbe segnare la fine della pandemia in Europa. Ultima tappa dopo due anni che hanno segnato il mondo, la variante ha infatti aperto una nuova fase che dovrebbe... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 23 gennaio 2022)dovrebbe segnare lain. Ultima tappa dopo due anni che hanno segnato il mondo, la variante ha infatti aperto una nuova fase che dovrebbe...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oms: 'Con Omicron plausibile la fine della pandemia in Europa, dopo un picco di 60% di contagiati entro marzo' #ANSA - fanpage : La variante Omicron potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia in Europa. Il responsabile dell'Organizzaz… - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Con Omicron è plausibile la fine della pandemia in Europa' #covid - Beatric72980398 : RT @autocostruttore: L’Oms: «Possibile la fine della pandemia in Europa con Omicron» - BeppeMaresca : Guardo per sbaglio su #Tg1 giornalista un pò dispiaciuto, quasi con un filo di voce titubante annuncia che secondo… -