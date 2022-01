LIVE Berrettini-Carreno Busta 2-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: game rapidi al servizio sulla Rod Laver Arena (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Scappa via la risposta di Busta sulla seconda al corpo. 30-0 Frustrata di diritto diagonale di Berrettini. 15-0 servizio e diritto diagonale di Berrettini. 2-3 game rapidi sin qui al servizio per entrambi. 40-15 Prima esterna dell’iberico. 30-15 RECUPERO SHOW DELL’AZZURRO SULL’ATTACCO DI Busta!!!! Primo punto in risposta di Berrettini che trova un gran passante di rovescio! 30-0 Scappa via la risposta di rovescio anticipata dell’azzurro. 15-0 servizio e diritto di Carreno. 2-2 Altro ace di Berrettini che tiene il servizio. 40-15 Prima centrale dell’azzurro. 30-15 BOLIDE DI ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Scappa via la risposta diseconda al corpo. 30-0 Frustrata di diritto diagonale di. 15-0e diritto diagonale di. 2-3sin qui alper entrambi. 40-15 Prima esterna dell’iberico. 30-15 RECUPERO SHOW DELL’AZZURRO SULL’ATTACCO DI!!!! Primo punto in risposta diche trova un gran passante di rovescio! 30-0 Scappa via la risposta di rovescio anticipata dell’azzurro. 15-0e diritto di. 2-2 Altro ace diche tiene il. 40-15 Prima centrale dell’azzurro. 30-15 BOLIDE DI ...

Advertising

Eurosport_IT : Matteo Berrettini in campo! ?? Segui il match contro Carreno Busta LIVE su @discoveryplusIT ed… - SkySport : Berrettini a caccia dei quarti, sul canale 210 di Sky LIVE la sfida contro Carreno Busta #SkyTennis #Tennis… - chopmount : RT @Eurosport_IT: Matteo Berrettini in campo! ?? Segui il match contro Carreno Busta LIVE su @discoveryplusIT ed - AvvMarco80 : RT @Eurosport_IT: Matteo Berrettini in campo! ?? Segui il match contro Carreno Busta LIVE su @discoveryplusIT ed - wearenick : RT @Eurosport_IT: Matteo Berrettini in campo! ?? Segui il match contro Carreno Busta LIVE su @discoveryplusIT ed -