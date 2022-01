Lazio, via Vavro e dentro Casale: le mosse Tare (Di domenica 23 gennaio 2022) Le mosse di Tare per accontenTare Sarri in difesa: via Vavro e dentro Casale dell’Hellas Verona, le ultime in casa Lazio Sono ore frenetiche in casa Lazio in questi ultimi giorni di mercato invernale. Tare sta studiando alcune mosse per accontenTare Sarri e rientrare nell’indice di liquidità. In uscita ci sarebbe Vavro, spunta l’interesse del Copenaghen per il difensore. In entrata piace sempre Casale. L’Hellas fa muro, ma i biancocelesti hanno pronta un’offerta di prestito oneroso a 5 milioni con riscatto fissato a 7 milioni. CONTINUA SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Lediper accontenSarri in difesa: viadell’Hellas Verona, le ultime in casaSono ore frenetiche in casain questi ultimi giorni di mercato invernale.sta studiando alcuneper accontenSarri e rientrare nell’indice di liquidità. In uscita ci sarebbe, spunta l’interesse del Copenaghen per il difensore. In entrata piace sempre. L’Hellas fa muro, ma i biancocelesti hanno pronta un’offerta di prestito oneroso a 5 milioni con riscatto fissato a 7 milioni. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

