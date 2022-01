“La Settimana Enigmistica” Novant’anni e non li dimostra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022) di Massimo Arcangeli e Sandro Mariani Via Enrico Nöe 43, Milano. È la sede legale alla sua nascita, in un appartamento di due stanze in affitto, del più famoso periodico italiano di cruciverba: “La” (allora usciva il sabato, gli sarebbe poi subentrato il giovedì). In 90 anni non si è mai fermata e ha interrotto la cadenza periodica due sole volte: col numero 607, pubblicato il 4 settembre 1943 (anziché il 21 agosto), e col numero 694, uscito il 14 luglio 1945 (invece del 28 aprile) per via della Liberazione. In entrambi i casi la rivista diede puntuale spiegazione dell’accaduto: «Le selvagge incursioni nemiche del 13 e del 16 agosto, che hanno devastato la nostra redazione e provocato danni gravissimi nella tipografia e nell’ufficio distribuzione, ci hanno impedito, ad onta di tutti i nostri sforzi, di pubblicare questo numero con ...