Invalidità Inps, importi e dettagli per il 2022: le cifre (Di domenica 23 gennaio 2022) Nulla cambia per richiedere il riconoscimento dell'Invalidità per la pensione. Ma quanto si percepirà? Con la fine del 2021, l'Inps rende nota, tramite la consueta circolare, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni. Per l'anno 2021, essa si è attestata nella misura pari a +1,7%, riconosciuta dal 1 gennaio 2022. Pertanto l'Istituto ha L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Invalidità Inps Pensione di vecchiaia anticipata per invalidi: cosa fare per ottenerla e i requisiti ...nelle deroghe Amato) contribuzione al 31 dicembre 1995 in possesso di invalidità pensionabile all'80% se dipendenti del settore privato necessaria iscrizione all'assicurazione obbligatoria dell'INPS ...

Bonus tiroide 2022: cos'è, a chi spetta e come richiederlo Per ottenere il bonus, è necessario presentare una domanda di invalidità civile all'Inps, corredata di tutti i certificati medici che attestino l'esistenza della patologia. Per inoltrare la domanda ...

