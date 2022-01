Incendio nella notte in un appartamento nel napoletano | due feriti Indagini in corso

Advertising

Ansa_ER : Incendio doloso nel cantiere vicino all'ospedale, arrestato. Nella notte a Parma, fermato un pregiudicato di 24 ann… - UdineseTV : Incendio nella notte a San Pier d'Isonzo, tetto distrutto - - MeridioNews : Piazza della Repubblica, altro incendio nella voragine Indagini. Nell'area dovrebbe sorgere un parcheggio - telecitynews24 : ??BARGAGLI, INCENDIO IN UNA ABITAZIONE?? Salvato un uomo di 84 anni?? - massimooriani : Mentre la #can2021 riparte oggi con i primi due ottavi, nella notte tragedia in una discoteca di Yaounde: 16 morti… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nella

...due persone che hanno mollato gli ormeggi allontanandosi dalla banchina per evitare che l'...circostanza, il gestore dell'attività, avrebbe da sempre […] Navigazione articoli ...a Morozzo oggi, domenica 23 gennaio,tarda mattinata. Coinvolto un porticato ubicato in frazione Trucchi, dove le fiamme - originatesi per cause e con dinamica ancora da definire - ...Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per l'incendio divampato nella tarda serata di ieri a Sorbo Serpico. Le fiamme hanno completamente distrutto una Renault Megane, parcheggiata in via ...Nella regione di Big Sur, in California, venerdì si è sviluppato un grande incendio che ha bruciato un'ampia area di territorio e portato all’evacuazione ...