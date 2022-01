F1 | la Colombia interessata a ospitare un weekend nel prossimo futuro

Leggi su oasport

(Di domenica 23 gennaio 2022) La F1 apre a nuovi mercati. Il CEO Stefano Domenicali, anche attraverso una battuta, aveva fatto capire che la richiesta perun round del Mondiale è sempre molto alta. La battuta citata è quella di 30 GP in un anno. E’ chiaro che un numero così elevato è molto difficile da realizzare per l’enorme sacrificio richiesto in termini di spostamenti per team e piloti. Tuttavia, in un quadro in grande evoluzione anche per la pandemia Covid-19, non si può chiudere la porta a nulla ed ecco che una novità arriva dalla, intenzionata a essere sede di un appuntamento iridato nel. Propositi che si sono evidenziati nel corso di una manifestazione pubblica in cui presidente della Repubblica, Ivan Duque, si è espresso in questi termini: “Abbiamo obiettivi ambiziosi. Il sindaco di Barranquilla, Jaime ...