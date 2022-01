Draghi-Amato, un dream team. La Palombara sussurra (Di domenica 23 gennaio 2022) Siamo arrivati alla vigilia del voto per il prossimo presidente della Repubblica. Come noto, la Costituzione italiana richiede una maggioranza straordinaria per le prime tre votazioni. Dalla quarta, basta una maggioranza semplice. Raramente la Repubblica italiana ha avuto un’occasione più importante di questa. In ballo non c’è infatti solo il destino dell’Italia ma dell’intera Unione europea. La Brexit ha infatti inevitabilmente reso la stabilità economica italiana cruciale per l’Ue. Una scelta poco avveduta per il Quirinale, o l’elezione di una persona che non è dichiaratamente e convintamente a favore dell’integrazione europea potrebbe essere preludio di guai seri. Il primo sarebbe l’approdo al Colle di chi, in passato, ha difeso posizioni scettiche dell’Ue. Una figura nella scia politica di Matteo Salvini. Il secondo guaio, assai più serio, si materializzerebbe nell’eventualità in ... Leggi su formiche (Di domenica 23 gennaio 2022) Siamo arrivati alla vigilia del voto per il prossimo presidente della Repubblica. Come noto, la Costituzione italiana richiede una maggioranza straordinaria per le prime tre votazioni. Dalla quarta, basta una maggioranza semplice. Raramente la Repubblica italiana ha avuto un’occasione più importante di questa. In ballo non c’è infatti solo il destino dell’Italia ma dell’intera Unione europea. La Brexit ha infatti inevitabilmente reso la stabilità economica italiana cruciale per l’Ue. Una scelta poco avveduta per il Quirinale, o l’elezione di una persona che non è dichiaratamente e convintamente a favore dell’integrazione europea potrebbe essere preludio di guai seri. Il primo sarebbe l’approdo al Colle di chi, in passato, ha difeso posizioni scettiche dell’Ue. Una figura nella scia politica di Matteo Salvini. Il secondo guaio, assai più serio, si materializzerebbe nell’eventualità in ...

Advertising

lorepregliasco : Leggendo i giornali di oggi è tutto chiaro e definito: il nuovo presidente sarà uno tra Draghi, Mattarella, Amato,… - 1giornodapecora : #ugdp @PaoloMaddalenaA chi vorrei #Quirinale? Qualcuno che abbia a cuore la Costituzione, e non ne vedo in giro. Dr… - andreatolu3 : @EnricoLetta Il PD siano unito è converga sul nome di Draghi , È la persona più indicata alla presidenza per il su… - massimoguido : #Casini mille anni! Non lo vorrei nemmeno come portinaio ma se serve all'uopo, #CasiniMilleAnni - angelodellosso : Questo Paese dal 1993 ad oggi, per riparare i danni fatti da una classe post tangentopoli, mediocre, incompetente e… -