Cagliari, Marin: «Dovevamo vincere, ma contenti dell’atteggiamento» (Di domenica 23 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Razvan Marin al termine del match con la Fiorentina. Ecco le parole del centrocampista del Cagliari Razvan Marin, dopo una partita combattuta, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post Cagliari-Fiorentina. PAREGGIO – «Sono un po’ dispiaciuto per il risultato finale. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, Dovevamo vincere. È andata così, siamo contenti perché la squadra sta andando bene e stiamo lottando». Cagliari DIVERSO – «Adesso lottiamo fino alla fine. Dovevamo fare da prima così, non so che è successo. Dobbiamo continuare così, lottiamo, ci alleniamo bene. Speriamo nella salvezza». COSA È CAMBIATO – «È difficile da spiegare. Credo che sia la voglia di lottare, il fatto di essere un gruppo molto più ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Razvanal termine del match con la Fiorentina. Ecco le parole del centrocampista delRazvan, dopo una partita combattuta, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-Fiorentina. PAREGGIO – «Sono un po’ dispiaciuto per il risultato finale. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene,. È andata così, siamoperché la squadra sta andando bene e stiamo lottando».DIVERSO – «Adesso lottiamo fino alla fine.fare da prima così, non so che è successo. Dobbiamo continuare così, lottiamo, ci alleniamo bene. Speriamo nella salvezza». COSA È CAMBIATO – «È difficile da spiegare. Credo che sia la voglia di lottare, il fatto di essere un gruppo molto più ...

