Amadeus inizia il countdown verso Sanremo su Rtl 102.5 (Di domenica 23 gennaio 2022) MILANO – Da domani mattina, tutti i giorni, Amadeus (foto) sarà ospite in “Non Stop News” su RTL 102.5 alle ore 8:50. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo farà il punto sul Festival collegandosi con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo sarà protagonista su RTL 102.5 di un vero e proprio countdown verso il Festival per far vivere agli ascoltatori l’atmosfera unica dei preparativi, con curiosità e anticipazioni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 23 gennaio 2022) MILANO – Da domani mattina, tutti i giorni,(foto) sarà ospite in “Non Stop News” su RTL 102.5 alle ore 8:50. Il conduttore e direttore artistico difarà il punto sul Festival collegandosi con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro. Il direttore artistico e conduttore disarà protagonista su RTL 102.5 di un vero e proprioil Festival per far vivere agli ascoltatori l’atmosfera unica dei preparativi, con curiosità e anticipazioni. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Amadeus inizia il countdown verso Sanremo su Rtl 102.5 - valebarabba : È il 2042. Sono esauriti gli ospiti da invitare ai soliti ignoti. Amadeus non ha più programmi da condurre. La RAI… - rtl1025 : ????? Da domani mattina, tutti i giorni, #Amadeus sarà ospite in Non stop news su RTL 102.5 alle 8.50 #nonstopnews… - robisanni : Quirinale, inizia la settimana più intensa. Per non sapere né leggere né scrivere Di Maio chiede l’ impeachment di Amadeus - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Nell'attesa del sempre più vicino #Sanremo2022, Vi riproponiamo il primo capitolo della rubrica #SanremoRoad, che nello scor… -