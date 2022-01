Vaia: il Covid ha mutato in una variante «sempre più simile a un’influenza». Identikit del paziente Omicron (Di sabato 22 gennaio 2022) In giorni di calo della curva dei contagi dopo settimane di preoccupante recrudescenza del virus. Con la notizia della nuova variante in circolazione nel nord Europa: la Omicron 2, gemella diversa e più “cattiva” di quella diffusa in Italia in questo stadio della pandemia, il professor Vaia interviene sul punto e rassicura tutti. E dichiara: «Il virus ha mutato in una fase assolutamente più benigna, in giovani sani assomiglia sempre di più a un’influenza». Vaia, Covid si trasforma in «malattia lieve, dura dai 5 ai 7 giorni: l’Identikit del paziente Omicron» Poi, entrando nel merito dei dettagli, il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, spiega più approfonditamente che: «Il malato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) In giorni di calo della curva dei contagi dopo settimane di preoccupante recrudescenza del virus. Con la notizia della nuovain circolazione nel nord Europa: la2, gemella diversa e più “cattiva” di quella diffusa in Italia in questo stadio della pandemia, il professorinterviene sul punto e rassicura tutti. E dichiara: «Il virus hain una fase assolutamente più benigna, in giovani sani assomigliadi più a».si trasforma in «malattia lieve, dura dai 5 ai 7 giorni: l’del» Poi, entrando nel merito dei dettagli, il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, spiega più approfonditamente che: «Il malato ...

