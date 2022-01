Un drone sullo stadio e gol portoghesi | il 2 - 1 dei Wolves col Brentford

(Di sabato 22 gennaio 2022) La sintesi della vittoria per 2 - 1 del Wolverhampton sul campo del: decidono Joao Moutinho e Ruben Neves, in mezzo il gol di Toney.

SSportNetwork : #SaturdayFever #PremierLeague Interrotta sullo 0-0 #BrentfordWolves al 35' per motivi di sicurezza: un #drone evide…

La sintesi della vittoria per 2 - 1 del Wolverhampton sul campo del Brentford: decidono Joao Moutinho e Ruben Neves, in mezzo il gol di Toney.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La partita tra Brentford e Wolves è stata sospesa per la presenza di unsospettostadio Episodio curioso nel corso di Brentford - Wolverhampton. Al 35 l'arbitro ha sospeso la partita a causa di unsospetto che ha sorvolato lo stadio della squadra ...United in gol solo al 93’, Newcastle di misura col Leeds. Everton k.o. con l’Aston Villa nella prima di Duncan Ferguson. A Goodison Park la gara viene sospesa per 19 minuti a causa del volo di un picc ...Brentford-Wiolverhampton è stata infatti momentaneamente sospesa a causa di un drone non autorizzato che sorvolava lo stadio ...