Ultime Notizie Roma del 22-01-2022 ore 17:10 (Di sabato 22 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale un appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio alla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ne parliamo del voto per il Quirinale perché dopo il via libera da parte del Consiglio dei Ministri al Decreto con disposizioni urgenti per consentire l’esercizio di diritto di voto in occasione della prossima del Presidente della Repubblica Il Parlamento si attrezza per garantire grandi elettori positivi al covid la partecipazione Il Parlamento si attrezza per garantire i grandi elettori positive approvi della partecipazione al voto circolare di Palazzo Madama Vengono illustrate le modalità di svolgimento della votazione per i parlamentari e delegati regionali sottoposti alla misura dell’isolamento in quanto positivi o della quarantena precauzionale in qualità di contatti stretti e l’espressione del voto in un’apposita postazione allestita ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 gennaio 2022)dailynews radiogiornale un appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio alla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ne parliamo del voto per il Quirinale perché dopo il via libera da parte del Consiglio dei Ministri al Decreto con disposizioni urgenti per consentire l’esercizio di diritto di voto in occasione della prossima del Presidente della Repubblica Il Parlamento si attrezza per garantire grandi elettori positivi al covid la partecipazione Il Parlamento si attrezza per garantire i grandi elettori positive approvi della partecipazione al voto circolare di Palazzo Madama Vengono illustrate le modalità di svolgimento della votazione per i parlamentari e delegati regionali sottoposti alla misura dell’isolamento in quanto positivi o della quarantena precauzionale in qualità di contatti stretti e l’espressione del voto in un’apposita postazione allestita ...

fanpage : Ultim'ora L'Austria approva l'obbligo vaccinazione: entrerà in vigore il 4 febbraio, è il primo Paese europeo a fa… - Corriere : L'Austria approva l'obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - junews24com : Vlahovic non convocato per Cagliari Fiorentina! Assente l'obiettivo della Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Trasporto aereo. Lufthansa 'punta' Ita Anche se nelle ultime ore notizie stampa asseriscono che Lufthansa sarebbe pronta a comprare il 40% della quota del nuovo vettore italiano e l'accordo potrebbe essere annunciato a breve. In verità l'...

Covid: 171.263 positivi, 333 morti Sono 171.263 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 179.106. Le vittime sono invece 333 mentre ieri erano state 373. Sono 1.043.649 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini Corriere della Sera Covid, in Lombardia calano ricoverati e indice di contagio In provincia di Cremona i casi degli ultimi sette giorni sono il 6,3% in meno rispetto alla settimana precedente ...

Covid, il bollettino di oggi 22 gennaio: 171.263 nuovi casi e 333 morti, tasso di positività al 16,4% Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 22 gennaio 2022. Sono 171.263 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano ...

