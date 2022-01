Tsunami Tonga, colpito 84% degli abitanti (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Lo Tsunami provocato dall’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai ha colpito l’84% delle circa 105mila persone che abitano nel regno di Tonga. Lo ha annunciato il governo dell’arcipelago del Pacifico, precisando che al momento le sue priorità sono le forniture di cibo e di acqua alla popolazione, con quasi 60mila litri distribuiti finora durante i soccorsi. “Sebbene non ci sia stata ulteriore attività vulcanica, le sfide per il trasporto marittimo rimangono poiché le ricadute sulla superficie dell’Oceano stanno causando danni alle navi”, ha dichiarato il governo nel secondo aggiornamento dopo l’eruzione. Sessantadue persone sono state trasferite dall’isola di Mango a Nomuka dopo aver perso la casa e tutti i loro effetti personali, ha aggiunto il governo, precisando che a Nomuka è ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Loprovocato dall’eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Hunga Ha’apai hal’84% delle circa 105mila persone che abitano nel regno di. Lo ha annunciato il governo dell’arcipelago del Pacifico, precisando che al momento le sue priorità sono le forniture di cibo e di acqua alla popolazione, con quasi 60mila litri distribuiti finora durante i soccorsi. “Sebbene non ci sia stata ulteriore attività vulcanica, le sfide per il trasporto marittimo rimangono poiché le ricadute sulla superficie dell’Oceano stanno causando danni alle navi”, ha dichiarato il governo nel secondo aggiornamento dopo l’eruzione. Sessantadue persone sono state trasferite dall’isola di Mango a Nomuka dopo aver perso la casa e tutti i loro effetti personali, ha aggiunto il governo, precisando che a Nomuka è ...

