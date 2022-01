Tabellone Australian Open 2022 maschile | Djokovic out | Berrettini e Sinner teste di serie

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ilprincipaledegli, primo Slam stagionale per quanto riguarda il tennis professionistico. Novakescluso dal seeding composto da molti tra i migliori giocatori al mondo, tra i quali spiccano inoltre Daniil Medvedev e Alexander Zverev, suoi principali antagonisti. Il tedesco, nel dettaglio, ha trionfato al termine delle ultime Atp Finals, mentre il russo ha sgretolato i sogni del serbo agli Us. L’Italia si presenta con tre tennisti comedi, ossia Matteo, Jannike Lorenzo Sonego; il capitolino tenterà l’ennesimo guizzo Slam, questa volta con l’obiettivo di arrivare sino in fondo. L’altoatesino, invece, non ha intenzione ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? LE PERSONE LIBERE fanno impazzire GLI SCHIAVI. ?? Il ministro dell’immigrazione australiano usa il suo potere per… - infoitsport : Australian Open 2022, risultati tabellone uomini 21 gennaio: nel giorno di Berrettini avanzano Nadal e Zverev, Mann… - OA_Sport : Australian Open 2022: Mannarino e Karatsev finiscono oltre le due di notte, il francese sfiderà Nadal. Passa anche… - infoitsport : Australian Open, risultati tabellone femminile 21 gennaio: Barty batte Giorgi, avanti Sakkari e Azarenka. Fuori Osa… - zazoomblog : Australian Open risultati tabellone femminile 21 gennaio: Barty batte Giorgi avanti Sakkari e Azarenka. Fuori Osaka… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Australian

Camila Giorgi non è invece riuscita nell'impresa di battere la numero 1 del mondo, Ashleigh Barty, nel terzo turno delfemminile degliOpen. La tennista marchigiana, n.33 del ...Le parole di Salvatore Caruso, il tennista italiano che e' rientrato neldegliOpen in seguito alla vicenda riguardante Novak Djokovic. 21 gennaio 2022Ha appena 16 anni, è di Fano e promette scintille per gli anni a venire. Per ora, però, basta il presente a far sorridere lei e tutta la Città della Fortuna. Perché Federica Urgesi (quinta testa di se ...Le parole di Salvatore Caruso, il tennista italiano che e' rientrato nel tabellone degli Australian Open in seguito alla vicenda riguardante ...