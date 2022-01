Speranza Scappucci, prima direttrice donna alla Scala: “La musica non è una questione di genere” (Di sabato 22 gennaio 2022) Che una donna diriga l’opera alla Scala nel 2022 non dovrebbe fare notizia. Ma siccome si tratta della prima italiana (terza in assoluto) e della prima donna a dirigere un’opera di repertorio e non contemporanea, Speranza Scappucci fa notizia, anche per questo. Ma non solo. Fa notizia anche per i dieci minuti di applausi ricevuti al termine del debutto de “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini, per la regia di Adrian Noble, opera che ha preparato last minute visto che è stata chiamata all’ultimo momento, quando il direttore previsto, Evelino Pidò, si è scoperto positivo al Covid seppur asintomatico. La direttrice d’orchestra Speranza Scappucci Una sfida che Scappucci ha ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Che unadiriga l’operanel 2022 non dovrebbe fare notizia. Ma siccome si tratta dellaitaliana (terza in assoluto) e dellaa dirigere un’opera di repertorio e non contemporanea,fa notizia, anche per questo. Ma non solo. Fa notizia anche per i dieci minuti di applausi ricevuti al termine del debutto de “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini, per la regia di Adrian Noble, opera che ha preparato last minute visto che è stata chiamata all’ultimo momento, quando il direttore previsto, Evelino Pidò, si è scoperto positivo al Covid seppur asintomatico. Lad’orchestraUna sfida cheha ...

