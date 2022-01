Longo: “Serviva una grande partita per battere il Benevento e l’abbiamo fatta” (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAlessandria – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Moreno Longo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore dell’Alessandria dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. Analisi – Abbiamo fatto una grande partita, solo così potevamo avere ragione di un Benevento così forte. Una partita fatta di pressing, ritmo e qualità di giocate. Siamo stati sempre pericolosi, creando i presupposti per andare in vantaggio, raddoppiare e anche chiuderla. Sapevamo che sarebbe servita una grande partita, di livello assoluto e i ragazzi sono stati bravissimi a farla e interpretarla. Complimenti a tutti loro. Tattica – Ci abbiamo pensato tanto e abbiamo deciso di fare ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAlessandria – Al termine della sfida di campionato contro il, Morenoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore dell’Alessandria dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Caserta. Analisi – Abbiamo fatto una, solo così potevamo avere ragione di uncosì forte. Unadi pressing, ritmo e qualità di giocate. Siamo stati sempre pericolosi, creando i presupposti per andare in vantaggio, raddoppiare e anche chiuderla. Sapevamo che sarebbe servita una, di livello assoluto e i ragazzi sono stati bravissimi a farla e interpretarla. Complimenti a tutti loro. Tattica – Ci abbiamo pensato tanto e abbiamo deciso di fare ...

Advertising

anteprima24 : ** #Longo: 'Serviva una grande partita per battere il ##Benevento e l'abbiamo fatta' ** - andre_rage : @MarcoMignani1 @86_longo Ma che commento è? Parlo di qualità per cui è stato comprato, sta deludendo, sulla destra… - Mills_______ : RT @_taysvoice: Serviva avere tutto l'attacco fuori per vedere finalmente Miriam Longo titolare - _taysvoice : Serviva avere tutto l'attacco fuori per vedere finalmente Miriam Longo titolare -