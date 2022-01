Leao si racconta | “Vi svelo il mio futuro!”

(Di sabato 22 gennaio 2022), esterno offensivo del Milan di Pioli si èto alla Gazzetta dello Sport. Durante l’intervista tanti i temi trattati. Quest’anno il portoghese ha trovato una convinzione mai avuta diventando l’uomo in più della sua squadra, in grado con le sue giocate di risolvere da solo le partite.-Milan Ad accorgersene è lo stessoche parla così: “Prima non ero costante. Magari giocavo un quarto d’ora alla grande, poi mi fermavo o facevo le cose a metà, saltavo l’uomo e sbagliavo il passaggio chiave. Oggi sono diventato concreto, continuo nei 90 minuti, segno di più e faccio più assist”. L’attaccante rossonero è stato poi stuzzicato sull’argomento futuro a cui ha risposto così: “Ho altri due anni di contratto, non sono pochi. Vediamo, è ancora presto, di sicuro io qui sto benissimo”.

